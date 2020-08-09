Denizlispor'da kaleci listesi kabarık



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TEKNİK direktör Robert Prosinecki'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor bir yandan da kaleci arayışlarını hızlandırdı. Sezon ortasında Polonyalı eldiven Adam Stackhowiak'la yollarını ayırıp lig bitiminde ise Tolgahan Acar'la vedalaşan yeşil-siyahlıların Ali Şaşal, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan'ı listesine aldığı bildirildi. Bir yandan yabancı file bekçileriyle de ilgilenen Denizlispor'un 3 kaleciden birine de imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.

Ali Şaşal bu sezon Demir Grup Sivasspor'da sadece 1 Süper Lig maçına çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta kaleyi korudu. Erten ise geçen hafta yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirdiği Erten, bu sezon sarı-lacivertlilerde hiçbir maçta şans alamadı. Tecrübeli kaleci Ufuk ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 kupa müsabakasında şans buldu. Ufuk, Altay, Manisaspor, Galatasaray, Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'da da oynadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-08-09 12:58:25



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