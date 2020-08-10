Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde ada çayı toplamak için gittiği ormanlık alanda 30 metrelik kayalıklardan düşen Sabriye Serdar (80), yaşamını yitirdi.
Tavas'ın kırsal Gökçeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde, 2 oğlu ve 2 torunuyla ormanlık alana ada çayı toplamaya giden Sabriye Serdar, dönüş yolunda dengesini kaybedip, 30 metrelik kayalıklardan düştü. Oğullarının ihbarı üzerine bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Sabriye Serdar'a ulaşan ekipler, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sabriye Serdar'ın halatla bulunduğu yerden çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT
2020-08-10 14:31:54
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