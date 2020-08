Merkezefendi Belediyesi 'Aile Rehberlik' hizmetine başladı Başkan Doğan, “Hemşehrilerimize hukuksal ve psikolojik destek vereceğiz” “Huzurlu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz”

Merkezefendi Belediyesi, sosyal projelerini hayata geçirmeye devam ederek, belediye bünyesinde Aile Rehberlik Merkezi oluşturdu. Merkezefendili vatandaşlara ücretsiz olarak hukuksal ve psikolojik destek sağlayacak. Merkezde özellikle şiddet, istismar, aile içi huzur, bireyin yasal hakları gibi konularda destek verecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkeze kayıt yaptıran vatandaşlar ile her hafta Cuma günü iletişime geçilerek bir sonraki haftada uygun oldukları günlere randevular dağıtılacak. Vatandaşlara hukuksal ve psikolojik destek vereceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal projelerine devam ediyor. Bu çerçevede belediye bünyesinde Aile Rehberlik Merkezi oluşturdu. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara ücretsiz olarak hukuksal ve psikolojik desteğin sağlanacağı Aile Rehberlik Merkezi hizmete başladı. Merkezde kadın, çocuk ve engelli bireylere öncelik sağlanırken, özellikle şiddet, istismar, aile içi huzur, bireyin yasal hakları gibi konularda destek verilecek. Merkez Eli birimi bünyesinde faaliyete başlayan merkezden hukuksal ve psikolojik destek almak isteyen Merkezefendililer, www.merkezefendi.bel.tr internet adresinden veya 444 8 662 numaralı telefon hattındaan kayıt oluşturarak randevu alacaklar. Kayıt yaptıran vatandaşlar ile her hafta Cuma günü iletişime geçilerek bir sonraki haftada uygun oldukları günlere randevular dağıtılacak.



“Merkezimizde hemşehrilerimize hukuksal ve psikolojik destek vereceğiz”

Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak Aile Rehberlik Merkezimizi hizmete geçirdik. Bu merkezimizde hemşehrilerimize hukuksal ve psikolojik destek vereceğiz. Kadın, çocuk ve engelli bireylere öncelik sağlayacağımız merkezimizde Denizli Barosu’nun avukatları ile belediye bünyemizde bulunan psikologlarımız hizmet verecek. Mutlu çocuk, mutlu annebaba, mutlu aile ve mutlu, huzurlu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Bireylerin yasal haklarını bilmeli, hukuksal mücadelesini her zaman vermelidir. Merkezefendi Belediyesi olarak özellikle şiddet gören, hor görülen kadınlarımızın, şiddet gören, istismara uğrayan çocuklarımızın, engelli kardeşlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.



“Denizli Barosu ile Merkezefendi Belediyesi protokol imzaladı”

Öte yandan, Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Barosu arasında protokol imzalandı. Merkezefendi Belediye Başkanı ile Denizli Baro Başkanı Av. Müjdat İlhan’ın imzaladığı protokol kapsamında, Aile Rehberlik Merkezi’nde vatandaşlara hukuksal desteği, Denizli Barosu bünyesindeki avukatlar verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.