Denizlispor Oğuz'la imzaladı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor iç transferde Mustafa Yumlu'nun ardından diğer stoperi Oğuz Yılmaz'la da anlaşma sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından Oğuz, yeşil-siyahlılarla 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Mustafa ve Oğuz'la nikah tazeleyen Denizlispor sağ beki Zeki Yavru'ya da prensipte anlaşma sağladı. Denizlispor'a geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor'dan transfer olan 27 yaşındaki Oğuz ilk senesinde Ege ekibiyle 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan deneyimli savunmacı toplam 2369 dakika süre aldı. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-08-10 17:27:33



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