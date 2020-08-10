Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı

DENİZLİ (DHA) Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Recep Niyaz´la 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan ve sportif direktör Burak Özsaraç´la bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar yeşil-siyahlı yapan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz´la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2020-08-10 20:01:42
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