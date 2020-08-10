Denizlispor, teknik direktör Prosinecki ile anlaşmaya vardı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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DENİZLİ (DHA) Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Robert Prosenicki ile ön protokol imzalamış olup, resmi imza töreni cuma günü tesislerimizde gerçekleştirilecektir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2020-08-10 21:02:57



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