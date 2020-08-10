Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Yukatel Denizlispor, Teknik Direktör Robert Prosenicki ön protokol imzaladı.

Süper Lig’de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Bülent Uygun ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, teknik direktör arayışına son verdi. Kayserispor’un teknik direktörü ile anlaşmaya varan yeşil siyahlı ekip hırvat hocayla ön protokol imzaladı. Yukatel Denizlispor, Robert Prosenicki ile cuma günü Haluk Ulusoy Tesislerinde imza töreni gerçekleşeceğini açıkladı.

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