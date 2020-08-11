Karasinekle mücadeleye ipli çözüm

Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından kullanılan kimyasal madde içermeyen yapışkan ip, karasineklere çözüm oluyor.

Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sivrisinek, karasinek ve diğer haşere sorunlarıyla karşılaşmaması için ilaçlama çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Besicilikle uğraşan vatandaşların en büyük problemlerinden biri olan karasinek konusunda önemli bir çalışma yapan Pamukkale Belediyesi, hayvancılık yapan vatandaşların yanında oluyor. Kimyasal madde içermeyen yapışkan ip yöntemi ile çözüm üreten Pamukkale Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla bu hizmeti vatandaşlara ulaştırıyor. Pamukkale Belediyesi bu uygulamayı Türkiye’de ilk kullanan belediye olarak dikkat çekiyor. Yapışkan iple karasinek mücadelesinden ilçe genelinde bulunan yaklaşık 2 bin 700 besihane sahibi ücretsiz olarak yararlanıyor. Ekipler ayrıca besihanelerde karasineğin üremesine neden olan unsurların ilaçlamasını da yaparak bu sıkıntının büyümesinde de engel oluyor. Yeniköy Mahallesinde besicilik yapan Emine Akgün, yapışkan ip yöntemiyle hayvanlarının çok faydalandığını belirterek, “Uzun zamandan beri yapılan bu uygulama ile ineklerimiz sineklerden korunuyor. Bizleri bu imkanı sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki başta olmak üzere emeği geçen tüm personellere çok teşekkür ederim” dedi.



“Karasinekle mücadele çok önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, turizm ilçesi olarak ön plana çıkan Pamukkale’nin aynı zamanda tarım ve hayvancılık konusunda da önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, “İlçemizin kırsal alanlarında hayvancılıkla uğraşan çok sayıda vatandaşlarımız var. Yaz aylarında besihanelerindeki en önemli sorunlardan biri de karasinek oluyor. Vatandaşlarımızın bu sorunla mücadelesinde Pamukkale Belediyesi olarak bizde yardımcı oluyoruz. Daha önceleri farklı yöntemlerle ve çeşitli ilaçlamalarla karasineklerle mücadele eden Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şimdi de kimyasal madde içermeyen yapışkan ip yöntemiyle bu sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturuyor. Böylece diğer canlılara da zarar vermemiş oluyoruz. Biz Pamukkale’de yaşayan herkesin mutluluğu için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

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