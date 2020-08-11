Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

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Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Yukatel Denizlispor, sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinden geçmeye başladı.

Denizlispor, Süper Lig 20202021 Sezonu için dün akşam Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Futbolcular, günün ilk idmanını düz koşu yaparak tamamladı. Oyuncular yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden de geçerek sağlık sponsoru olan Denizli Özel Cerrahi Hastanesinden gelen ekipler tarafından tesislerde kan testi yapıldı. Oyuncular, koronavirüs tedbirleri kapsamında gruplar halinde aynı hastanede sağlık kontrollerinden geçmeye devam edecek.

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