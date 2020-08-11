Dikkatsiz sürücü şerit değiştirmek isterken kaza yaptı

Denizli’de dikkatsiz sürücü şerit değiştirmek istediği sırada arkasından ilerleyen tır ile çarpıştı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmaz iken otomobil içindeki aile üyeleri büyük panik yaşadı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat E. İdaresindeki 09 KZ 556 plakalı Peugeot marka otomobili seyir halinde iken bir anlık dalgınlık ille önündeki Veli E., yönetimindeki 20 ACY 425 plakalı Mercedes marka tırı geçmek isterken çarpıştı. Otomobil içindeki Murat E.’nin eşi ve iki çocuğu büyük panik yaşadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan ailenin yardımına koşarken bir yandan da ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. çevredeki vatandaşlar ise anne ve çocuklarına su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

“Önüne almasaydım üstümüzden geçecekti”

Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Murat E., “Nazilli’den gelirken sağ şeritten kamyonu solladım ve sollar sollamaz bir baktım tırın önüne geçmişim. Direksiyonu birden kıvırdım önüne aldım arabayı. Önüne almasaydım üstümüzden geçecekti. Şükür ailemde bir şey yok. Cam kenarında oldukları için hanım ve çocuklar biraz panik oldu. Şükür bizde bir şey yok, sağlık olsun” dedi.

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