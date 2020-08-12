Tarlaya uçan otomobil alev aldı, sürücü öldü



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Alev topuna dönen otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Pamukkale-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Pamukkale'den Denizli yönüne giden Uğur Özdemir'in (40) kullandığı 20 ABJ 311 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, yol kenarındaki tarlaya yuvarlanarak alev aldı. Yaralanan otomobil sürücü Özdemir, otomobil içinden çıkamadı. Yardım etmek isteyen vatandaşlar ise alev topuna dönen otomobile yaklaşamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Özdemir, hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Otomobilin alev topuna döndüğü o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Yanan otomobili görüntüleyen vatandaşlardan birinin ağlaması dikkat çekti. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Özdemir'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-12 14:05:06



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