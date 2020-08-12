Uğur Okulları´ndan Denizli´ye 25 milyon liralık eğitim yatırımı  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uğur Okulları´ndan Denizli´ye 25 milyon liralık eğitim yatırımı  

DHA

Uğur Okulları´ndan Denizli´ye 25 milyon liralık eğitim yatırımı  


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) TÜRKİYE genelinde 109 okul ile eğitimini sürdüren Uğur Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek olan ve 25 milyon liraya mal olan Bahçelievler Denizli Kampüsü lansman toplantısına katılan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartlar hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız" dedi.  Uğur Okulları Bahçelievler Denizli Kampüsü lansman toplantısı Pamukkale ilçesindeki bir otelde yapıldı. Toplantıya Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Çakır ve Elif Türkay, Denizli Kampüsü Kurucuları Ersan Köse ve Yılmaz Demir katıldı. Toplantı öncesi sinevizyonda Uğur Okulları´nın eğitim öğretim tanıtımı yapıldı. Uğur Okulları, bu yıl yeni adresi olan Denizli Bahçelievler Mahallesinde açılan kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha eklemeye hazırlandığına dikkat çekti.  Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek Uğur Okulları Bahçelievler Denizli Kampüsü hakkında Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu bilgi verdi. Kulaberoğlu, okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüste öğrencilere hem fiziki şartlar hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacaklarını söyledi.   "1092 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ BAHÇELİEVLER DENİZLİ KAMPÜSÜ AÇILIYOR" Türkiye´nin 51 ilinde, 68´i kampüs 109 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okullarının eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Denizli Kampüsünün 25 Milyon TL değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Kulaberoğlu; "Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Uğur Okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Bahçelievler Denizli Kampüsümüzü ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 12´nci sınıfa kadar eğitim verecek, 51 derslikli, 7 bin 700 metrekarelik kapalı alan, 6 bin 800 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 1092 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur´a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk" dedi. "YENİ NORMALE HAZIRIZ"  Kulaberoğlu, yeni normale hem fiziksel olarak hem tedbir ve uygulamalar olarak hem de eğitim süreçleri olarak hazır olduklarını da belirtti. Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını da kaydeden Kulaberoğlu; "Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alınacak ve takibi yapılacak. Artık okullar öğrencilere yalnızca bilgiyi aktardığımız yerler değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımız ile zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme avantajı sağlarken, yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi birlikte sunuyoruz. 3 yıldır okullarında aktif olarak kullandığı, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenmeöğretme platformu Metodbox ile pandemi döneminde okulu eve taşıdı. Mühendislik ekibimiz ile ve yaklaşık 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam etti. Uğur Okulları bu yıl canlı derslerini de Metodbox´a taşıyarak bir ilki gerçekleştirecek. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutulacak ve canlı dersler SeeMeet´te yapılacak, bütünleşik öğrenme kendi platformları ile desteklenecek" diye konuştu. "SINAVLARA HAZIRLIKTA ÖNCÜ KURUMUZ" Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu belirten Kulaberoğlu; "Uğur Okulları, yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz "Uğur Sınava Hazırlık Merkezi" ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz" dedi. "DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEĞİZ" Hedeflerinin Uğur Okullarında öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Kulaberoğlu, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlayacaklarını söyledi. Kulaberoğlu, "Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek. Uğur Okulları olarak global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce´yi öğrencilerimize en iyi şekilde öğretiyoruz. Ayrıca Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyorlar. BAU Global iletişim ağında yer alan 9 üniversite başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar." dedi. DHA-Eğitim Türkiye-Denizli / Merkez
2020-08-12 15:21:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüsten korunmak isterken cildinize zarar vermeyin
YEREL HABERLER Korona virüsten korunmak isterken cildinize zarar ...
Tercih danışmanlığı hizmetine öğrencilerden büyük ilgi Pamukkale Belediyesi’nin tercih danışmanlığı hizmetine büyük ilgi Başkan Örki: “Gençlerimize ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz” Psikolog Ayşegül Tefenlili: “Bu konuda ailelere de büyük görev düşüyor”
YEREL HABERLER Tercih danışmanlığı hizmetine öğrencilerden büyük ...
Tavas'ta protokolün katılımıyla denetim gerçekleşti
YEREL HABERLER Tavas'ta protokolün katılımıyla denetim gerçekleşti
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu kazada 5 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden ...
Tarlaya uçan otomobil alev aldı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Tarlaya uçan otomobil alev aldı, sürücü öldü
Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıdı Uğur Okulları Denizli Kampüsü yeni adresinde öğrencilerini bekliyor Denizli’ye 25 Milyon TL’lik eğitim yatırımı
YEREL HABERLER Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli ...
Denizlispor'da gündem kaleci
YEREL HABERLER Denizlispor'da gündem kaleci
Tarihi yanan okul restore edilecek Başkan Akcan’dan sevindiren açıklama: “Gazi Paşa Mektebi eski haline dönecek”
YEREL HABERLER Tarihi yanan okul restore edilecek Başkan Akcan’dan ...
Vali Atik, Denizli'nin tarihi yapılarına hayran kaldı
YEREL HABERLER Vali Atik, Denizli'nin tarihi yapılarına hayran kaldı
Merkezefendi’de engelsiz ulaşım başlıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’de engelsiz ulaşım başlıyor
Çameli’de kırsal kalkınma için imzalar atıldı Kırsal sorunlar artık ortadan kalkıyor
YEREL HABERLER Çameli’de kırsal kalkınma için imzalar atıldı Kırsal ...
Denizli U18 Atletizm Finallerine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Denizli U18 Atletizm Finallerine ev sahipliği yapacak
Denizli’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ...
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü yanarak hayatını kaybetti Takla atan otomobilin sürücüsü yanarak can verdi
YEREL HABERLER Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü ...
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı
YEREL HABERLER Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı
Hurdaya dönen otomobildeki sürücüyü itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobildeki sürücüyü itfaiye çıkarttı
Defineciler, tarihi köprüyü tahrip etti
YEREL HABERLER Defineciler, tarihi köprüyü tahrip etti
Dikkatsiz sürücü şerit değiştirmek isterken kaza yaptı
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücü şerit değiştirmek isterken kaza ...
Koronavirüs denetimlerinde vali, berber koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Koronavirüs denetimlerinde vali, berber koltuğuna ...
Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi denetliyor Denizli'de ikinci kez yüksek yoğunluklu denetime
YEREL HABERLER Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi ...
Denizli 2 spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor Denizli’de ki örnek spor tesisi ve pandemi ile başarılı mücadele Başkan Zolan: “Uluslararası yarışların yapılabileceği bir tesisimiz var”
YEREL HABERLER Denizli 2 spor organizasyonuna ev sahipliği ...
Uğur Okullarından Denizli’ye eğitimin yeni kampüsü Denizli’de 12 bin 337 metrekarelik yeni eğitim yuvası
YEREL HABERLER Uğur Okullarından Denizli’ye eğitimin yeni ...
Mezkezefendi Basket parkeye indi
YEREL HABERLER Mezkezefendi Basket parkeye indi
Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X