Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi Eski Beşiktaş ve Galatasaraylı file bekçisi Denizlispor’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi Eski Beşiktaş ve Galatasaraylı file bekçisi Denizlispor’da

İHA

Yukatel Denizlispor, tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi Eski Beşiktaş ve Galatasaraylı file bekçisi Denizlispor’da

Yukatel Denizlispor, tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yukatel Denizlispor, pandemi sürecinde takımdan ayrılan Adam Stackhowiak’ın ardından kaleci arayışını sürdüyordu. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan ve üst üste 3 iç transfer gerçekleştiren Denizlispor, tecrübeli isim ile masaya oturdu. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’un formasını giyen 32 yaşındaki file bekçisi 10 yıl sonra tekrar Denizlispor forması giydi. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreninde 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Cenk Gönen, yeniden Denizlispor’da forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Cenk Gönen’in tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Sportif Direktör Burak Özsaraç, “Yeni sezon öncesi hem iç hem de dış transferde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Cenk Gönen’in tecrübesiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine yeniden yuvaya hoş geldin diyor, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Öte yandan, tecrübeli eldiven daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray’ın kale bekçiliği yapmış, daha sonra İspanya takımlarından Malaga’ya transfer olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halı sahalara HES koduyla girilecek Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi Halı saha genelgesi yayımladı
YEREL HABERLER Halı sahalara HES koduyla girilecek Denizli İl ...
Denizlispor'da Cenk 10 yıl sonra yuvaya döndü
YEREL HABERLER Denizlispor'da Cenk 10 yıl sonra yuvaya döndü
66 yaşında koronayı yendi, nasıl bulaştığını anlayamadı Akkeçeli: “Virüsün şakası yok, dikkat edilmediğinde sonu ölüm”
YEREL HABERLER 66 yaşında koronayı yendi, nasıl bulaştığını ...
Uğur Okulları´ndan Denizli´ye 25 milyon liralık eğitim yatırımı  
YEREL HABERLER Uğur Okulları´ndan Denizli´ye 25 milyon liralık ...
Korona virüsten korunmak isterken cildinize zarar vermeyin
YEREL HABERLER Korona virüsten korunmak isterken cildinize zarar ...
Tercih danışmanlığı hizmetine öğrencilerden büyük ilgi Pamukkale Belediyesi’nin tercih danışmanlığı hizmetine büyük ilgi Başkan Örki: “Gençlerimize ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz” Psikolog Ayşegül Tefenlili: “Bu konuda ailelere de büyük görev düşüyor”
YEREL HABERLER Tercih danışmanlığı hizmetine öğrencilerden büyük ...
Tavas'ta protokolün katılımıyla denetim gerçekleşti
YEREL HABERLER Tavas'ta protokolün katılımıyla denetim gerçekleşti
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu kazada 5 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden ...
Tarlaya uçan otomobil alev aldı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Tarlaya uçan otomobil alev aldı, sürücü öldü
Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli Kampüsüne taşıdı Uğur Okulları Denizli Kampüsü yeni adresinde öğrencilerini bekliyor Denizli’ye 25 Milyon TL’lik eğitim yatırımı
YEREL HABERLER Uğur Okulları, akademik ve bilimsel eğitimi Denizli ...
Denizlispor'da gündem kaleci
YEREL HABERLER Denizlispor'da gündem kaleci
Tarihi yanan okul restore edilecek Başkan Akcan’dan sevindiren açıklama: “Gazi Paşa Mektebi eski haline dönecek”
YEREL HABERLER Tarihi yanan okul restore edilecek Başkan Akcan’dan ...
Vali Atik, Denizli'nin tarihi yapılarına hayran kaldı
YEREL HABERLER Vali Atik, Denizli'nin tarihi yapılarına hayran kaldı
Merkezefendi’de engelsiz ulaşım başlıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’de engelsiz ulaşım başlıyor
Çameli’de kırsal kalkınma için imzalar atıldı Kırsal sorunlar artık ortadan kalkıyor
YEREL HABERLER Çameli’de kırsal kalkınma için imzalar atıldı Kırsal ...
Denizli U18 Atletizm Finallerine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Denizli U18 Atletizm Finallerine ev sahipliği yapacak
Denizli’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ...
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü yanarak hayatını kaybetti Takla atan otomobilin sürücüsü yanarak can verdi
YEREL HABERLER Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü ...
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı
YEREL HABERLER Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı
Hurdaya dönen otomobildeki sürücüyü itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobildeki sürücüyü itfaiye çıkarttı
Defineciler, tarihi köprüyü tahrip etti
YEREL HABERLER Defineciler, tarihi köprüyü tahrip etti
Dikkatsiz sürücü şerit değiştirmek isterken kaza yaptı
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücü şerit değiştirmek isterken kaza ...
Koronavirüs denetimlerinde vali, berber koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Koronavirüs denetimlerinde vali, berber koltuğuna ...
Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi denetliyor Denizli'de ikinci kez yüksek yoğunluklu denetime
YEREL HABERLER Vali Atik ve Başkan Zolan adım adım Denizli'yi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X