Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

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Yukatel Denizlispor'da başlayacak yeni sezon öncesi sağlık taramaları başladı. Bugün sponsor Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen yeşil siyahlı futbolcular, tepeden tırnağa tüm taramalardan geçti.



Aralarında Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz, Ali Eren Yalçın, Murat Han Sütçü'nün yer aldığı futbolcuların formda ve motivasyonda olduğu gözlenirken yeni sezon öncesi antremanlara da ara vermeden devam ettikleri bilgisi de paylaşıldı.



Denizlispor yönetimi tarafından bu hafta yeni transferler dahil tüm futbolcuların sponsor hastane Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde gruplar halinde sağlık taramasından geçeceği kaydedildi.

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