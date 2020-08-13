Sanayi Sicil Belgesi sahibi olanlar dikkat Yıllık işletme cetvelinin bildirmeyenlere 1586 TL ceza

Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini bildirmeleri konusunda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı.

Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi gereği bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde bildirmeleri gerekmekte olup bu yıl yaşanan korona virüs salgını nedeniyle, mücbir sebep başvurusu yapmak kaydıyla öngörülen süre 4 ay (Ağustos ayı sonuna kadar) uzatılmıştır.

Bu bağlamda Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde mücbir sebep bildirmeyen işletmelerin öncelikle sistem üzerinden korona virüs YİC Dilekçesi bildirimi yapmaları ve ardından 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli doldurmalıdır. Bildirim yapan firmaların ise doğrudan 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini boş bırakmamaları gerekmektedir.

Yıllık işletme cetvelinin bildirilmemesi durumunda bu yıl için uygulanacak idari para cezası bin 586 TL’dir.

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