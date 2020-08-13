Mısır üreticilerinin domuz nöbeti

Denizli’de, domuzlar mısır tarlalarında ki mahsullere zarar verince üreticiler çareyi 24 saat nöbet tutarak buldu.

Buldan ilçesinde domuz sürüleri mısır tarlalarına dadandı. Mısır üreticileri domuzları tarlalardan uzak tutmak için her türlü önlemi alsa da başarılı olmadı. Bunun üzerine üreticiler çareyi nöbet tutmakta buldu. Hasat zamanına kısa süre kaldığını dile getiren mısır üreticisi Ali Yangöz, “Hayvanlarımız için yem bitkisi olarak mısır diktik. Ancak hasat zamanına az bir süre kala tarlalarımıza dadanan domuzlar mısıra büyük zarar veriyor. Silajlık olarak değerlendirdiğimiz mısırları toplayıp hayvanlarımızın önüne koyduğumuzda domuzun kokusunu aldıklarından yemiyorlar. Her türlü önlemi aldık ama yine de domuzlarla başa çıkamıyoruz. Çiftçi arkadaşlarımızla birlikte 24 saat tarlamızda nöbet tuttuğumuz halde 2530 adet domuz sürü halinde girdikleri mısır tarlalarında tüm ürünleri yerlerinden söküyorlar. Zararımız çok büyük” dedi.

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