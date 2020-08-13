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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buldan için kırsal kalkınma hamlesi

İHA

Buldan Yerel Kalkınma Stratejileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği yürüttüğü Leader Projesi kapsamında yaklaşık 2 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda tarım ve turizm alanlarında kalkındırmak için DOYEG ve TKDK arasında protokol imzalandı.

Buldan için kırsal kalkınma hamlesi

Buldan Yerel Kalkınma Stratejileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği yürüttüğü Leader Projesi kapsamında yaklaşık 2 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda tarım ve turizm alanlarında kalkındırmak için DOYEG ve TKDK arasında protokol imzalandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin yürüttüğü Leader projesi kapsamında yaklaşık 2 milyon TL hibe desteği almaya hak kazanan Buldan Yerel Kalkınma stratejisinin uygulanması için, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Buldan Doku Yerel Eylem Grubu (DOYEG) arasında protokol imzalandı. Başkanı Serdal Uğur ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli Koordinatörü Murat Kar arasında imzalanan protokolle, Buldan’da kırsal kalkınma hamlesine başlanıldı.
“Buldan için önemli bir fırsat”
İmzalanan protokolle, IPARD II Programı kapsamında kabul edilen ve yaklaşık 2 milyon TL hibe desteği almaya hak kazanan Yerel Kalkınma Strateji’nin uygulanması için ilk adımın atıldığını belirten Buldan Kaymakamı Murat Sarı, “ Yerel Kalkınma Strateji’nin kabul edilmesi, çiftçimizin, küçük esnafımızın kalkınması için önemli bir adım. Yerel Eylem Grubu Derneğimizin hazırladığı Kalkınma Stratejisi üç yıl süreyle uygulamaya konulacak. Projemizin ilk aşamasına 1 Milyon 922 bin 155 TL’lik destek sağlandı. Buldan’a daha çok hibe desteğinin gelmesi için çalışacağız” dedi.
“60 sayfalık kalkınma stratejisi hazırladık”
60 sayfalık kalkınma stratejisi hazırladıklarını dile getiren DOYEG Başkanı Serdal Uğur, “Derneğimiz uzun zamandan beri Yerel Kalkınma Stratejisi üzerine çalışıyor. Hazırladığımız 60 sayfalık Yerel Kalkınma Stratejisi, kırsal alanın kalkınması, üzüm bağlarının geliştirilmesi, restorasyon çalışmaları, alternatif turizmin geliştirilmesi gibi bir çok alt başlıklardan oluşuyor. Hedefimiz, kadın ve genç istihdamını artırmak, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak, ilçemizin yerel kaynak ve potansiyelinden yararlanılarak yeni gelir kaynakları yaratarak, yaşam kalitesini iyileştirmek. Buldan’ı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak da stratejilerimizin arasında. Ayrıca, yayla çileği, Kadıköy Patlıcanı, Alandız Kestanesi gibi yöresel ürünlerimiz için coğrafi işaret belgesi alarak değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz. 1 Milyon 922 bin 155 TL’lik destek Buldan’ın kalkınması için harcanacak. Çalışmalarımıza, Buldan evlerinin restore etmekle başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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