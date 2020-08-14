Çaldıkları buzağı, otomobilin bagajından çıktı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin çaldığı buzağı, otomobilinin bagajında bulundu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT, Acıpayam ilçesindeki bir küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. JASAT, istihbarat çalışmasıyla 1'i kadın, 4 kişi olduğunu belirlediği şüphelireni Çivril ilçesinde olduğunu tespit etti. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile şüphelilere dün operasyon düzenlendi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil durdurulup, Sevinç B. (42), Ahmet A. (56), İbrahim Y. (21) ve Seyithan G. (34) gözaltına alındı.

OTOMOBİL BAGAJINDA ÇALINTI BUZAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nden çalındığı belirlenen buzağıyı bagajda buldu. Buzağı sahibine teslim edilirken, 2 olay da aydınlatılmış oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet A., İbrahim Y. ve Seyithan G. tutuklandı. Sevinç B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN

2020-08-14 10:15:35



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