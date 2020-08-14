Koruma altındaki keçiyi vuran şahsa 23 bin lira ceza Yasadışı av pahalıya patladı

Denizli’de, koruma altına alınan dağ keçisini vuran şahsa 23 bin 288 lira idari para cezası verildi.

Denizli’de, koruma altında olan dağ keçisini vuran ve keçi ile birlikte fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildi. Şahsa, yasadışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 lira idari para cezası uygulandı.

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