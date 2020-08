Başkan Örki’den Pamukkale’de 2 mahalleye müjdeli haberler PAÜ Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önümüzdeki yıl hizmete girecek Başkan Örki vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor Bakan Örki: “Buluşmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” “Kırmızı su konusu hep gündemimizde”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Her fırsatta ilçede farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Örki, bu hafta Karahayıt ve Yukarışamlı mahallelerinde buluştu. Başkan Örki, “Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin sonucunda aldığımız kararlarla yapıyoruz” dedi. Başkan Örki, Karahayıt’ta inşası devam eden Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin önümüzdeki yıl içinde hizmete gireceği müjdesini de verdi.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sorunları yerinde tespit etmek ve acil çözüm üretmek için mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Karahayıt ve Yukarışamlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Örki, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi. Vatandaşların sorunlarını en kısa sürede çözüm bulmak için her hafta düzenli olarak mahalle buluşmaları yaptıklarını belirten Başkan Örki, “Göreve geldiğimizden bu yana sürekli mahalle buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim için sizlerle birlikte olmak, sizlerle birlikte birtakım kararlar almak mutluluk verici bir husus. Sizlerle ortaklaşa aldığımız kararlar daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bundan dolayı mahalle buluşmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Belediyemizin başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve meclis üyelerimizle birlikte sizin huzurunuza geldiğimizde adeta belediyeyi o mahalleye taşımış oluyoruz. Belediyemizde çözülecek, takip edilecek her ne türlü sorununuz, talebiniz ve ihtiyacınız varsa yerinde sizlerle birlikte anında değerlendirmesi yapılarak çözümleri ortaya koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Çalışma yapacağımız alan tamamen sit alanı hata yapmamamız lazım”

Karahayıt kırmızı su sorunu için Ankara ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Örki, “Kırmızı su konusu hep gündemimizde. Bu konu çok hassas bir konu Ankara ile birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü çalışma yapacağımız alan tamamen sit alanı hata yapmamamız lazım. Ondan dolayı bu konuyu en kısa zamanda Ankara’daki yetkililer ve Büyükşehir Belediyemizle oturup en uygun şekilde nihai bir sonuca bağlayacağız. Ayrıca Karahayıt’ta su kesintisine karşı Büyükşehir DESKİ ekipleri 24 saat nöbettedir” dedi. Başkan Örki, Karahayıt’ta inşası devam eden Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin önümüzdeki yıl içinde hizmete gireceği müjdesini de verdi.



“Yukarışamlı’dan geçen DSİ kanalı ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor”

Başkan Örki, Yukarışamlı mahallesinde yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Başkan Örki, “Yukarışamlı’dan geçen DSİ kanalı ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl içinde yeni bir kanal güzergahı projesiyle sizleri bu dertten kurtaracağız. Projemiz biraz daha olgunlaşsın ve sizlerin de onayını alarak inşallah bu projemizi hayata geçireceğiz. Mahalle konakları projelerimiz arasında bulunan Yukarışamlı mahallemizde uygun arsa tespiti yapılması durumunda buraya da mahalle konağı yapacağız. Mahallemizin diğer sorunu olan kilit parke taşı sorununu da kısa sürede çözüme kavuşturup cadde ve sokaklarımızı kilit parke taşları ile kaplayacağız. Ayrıca bu mahallemize yeni bir çocuk oyun parkı daha inşa edeceğiz” dedi.

