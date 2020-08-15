Merkezefendi'nin yeni transferleri Coleby ve Umipig geldi



DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in yabancı yeni transferleri dün kente geldi. Denizli temsilcisinin ABD'li oyuncuları Dwight Coleby ve Isiah Umipig kentte koronavirüs testinden geçti. İki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmalara pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Başkan Veli Deveciler, "Geçen sezon pandemi nedeniyle ligler tamamlanmadı ve beyaz sezon ilan edilmişti. Eğer ligler tatil edilmemiş olsa Süper Lig'e çıkacaktık. Biz bu sene yarım kalan işimizi tamamlamak için çalışacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-08-15 14:56:15



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