Konteynerde yaşam mücadelesi veren Ali amca, artık daha mutlu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Kale ilçesinde emekli Ali Humbul (62), fıtık ameliyatı öncesi internette gördüğü 'emekliye kolay kredi' ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişilerce dolandırıldı. Kirasını ödeyemediği evini kaybettikten sonra içi boş konteynerde yaşam mücadelesi vermeye başlayan Humbul'a, Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği sahip çıktı. Humbul'un baştan yapılan konteyneri, yeni eşyalarla neredeyse 2 odalı ev haline getirildi.

Kale'nin Ortatepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali Humbul, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle 7 yıl önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılının Kasım ayında ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 4 bin liraya ihtiyaç duyan Humbul, internet sitelerinden birinde 'emekliye kolay kredi' başlıklı ilanı gördü. Humbul, internet sitesi üzerinden 10 bin lira kredi için form doldurdu. Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. tarafından telefonla aranan Humbul, Ankara'ya çağrıldı. Kredi umuduyla başkente giden Ali Humbul'a, iddiaya göre, evrak imzalatıldı ardından da şartları uygun olmadığı için kredi verilemeyeceği söylendi. Denizli'ye dönen Humbul, 2019 yılının Mart ayında, 2 bin lira olan emekli maaşının hesabında olmadığını gördü. Bankayla görüşen Humbul'a, adına kredi çekildiği, taksitlerin ödenmediği, imzaladığı taahhütname nedeniyle maaşına haciz koyulduğu söylendi. Dolandırıldığını anlayan Humbul, Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

EVİNDEN OLDU

13 aydır emekli maaşını alamayan ve kimsesi olmayan Ali Humbul, kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul'un ihtiyaçlarını ise yardımseverler karşılıyor. Bugüne kadar toplam 26 bin lirayı haczedildiği için alamayan Humbul, yer yatağında yatıp, konteynerde kurduğu sobayla ısınmaya çalıştı. Humbul'a yaşam mücadelesi verdiğini öğrenen, merkezi İstanbul'da olan Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği sahip çıktı. Dernek üyeleri, Humbul ile görüşerek konteynerini yeniden yapmaya karar verdi. Genellikle öğrencilere yardım eden dernek tarafından Humbul'un yaşadığı ve içinde sadece soba bulunan konteynerin zemini değiştirildi. Duvarlar ise yeniden boyandı. İçine çekyat, buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak alınan konteynerdeki dolaplar yapıldı. Konteynerin önüne fayans döşenip, üzeri de veranda ile kapatıldı.

Çok mutlu olduğunu belirten Ali Humbul, "Dolandırıcılar beni mahvetti. Sağ olsunlar bana sahip çıktılar, artık daha mutluyum. Bazı hayırseverler de borçlarımın bir kısmını ödedi. 5 bin lira gibi kaldı. Yaşadığım konteyner yeniden yapıldı, eşyalarım geldi. Allah herkesten razı olsun. Elektrik gelince daha iyi olacak. Yerde yatıyordum, kalkamıyordum. Şimdi çekyatta yatacağım. Sıkıntılarım yavaş yavaş gideriliyor" diye konuştu.

Konteynerin yenilenmesinin ardından İstanbul'dan Ali Humbul'un yaşadığı mahalleye ziyarete gelen Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği Başkanı Tuğba Doğan, "Ali amcanın hikayesini öğrendik ve üzüldük. Hayatına rahatlık ve konfor katabilmek adına bir şeyler yapmak istedik. Yaşadığı konteyneri çok kötüydü. Akan tavanı onardık, duvarları boyandı, yerler parke yapıldı. Konteynerin önüne fayans döşendi üzerine de veranda yapıldı. Mutfağı yeniledik, eşyaları için dolaplar yerleştirildi. Beyaz eşyalar da getirildi. Artık konteyneri yaşanabilir ev formuna sahip oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Kale Ramazan ÇETİN

2020-08-16 09:25:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.