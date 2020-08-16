Koronaya yakalanan 2 gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak Denizli’de 2 gelin adayı korona virüse yakalandı Tedbir almayan 2 gelin adayı eğlenirken korona virüse yakalandı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde korona virüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti. Öztürk, “Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım” dedi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamasında 2 gelin adayının 1 hafta sonra gerçekleştirecekleri kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi. Bir başkasının düğününe katılan 2 gelin adayının eğlenirken tedbirsizlik sonucunda korona virüse yakalandıklarını, tedaviye ve izolasyona alındıklarını bildirdi.

Öztürk’ün açıklaması ise şöyle: “Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara korona virüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.