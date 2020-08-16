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Denizlispor'a Alman orta saha

DHA

Denizlispor'a Alman orta saha


DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor'un Hannover 96'dan Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'la anlaştığı iddia edildi. Eintracht Frankfurt, Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bendesliga'da oynayan, geçen sezonu Hannover'le Bundesliga 2'de geçiren 31 yaşındaki oyuncunun hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-08-16 14:30:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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