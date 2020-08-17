Denizli'de spor dolu 4 gün sona erdi

Denizli, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Denizli'de düzenlediği 2 farklı spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Dört gün boyunca süren müsabakalara Türkiye'nin 4 bir tarafından gelen 40 takım ve 582 sporcu katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 1112 Ağustos ve 1516 Ağustos 2020 tarihlerinde Spor Toto U18 Atletizm Ligi ve Spor Toto U20 Atletizm Ligi müsabakaları düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde yapılan müsabakalara Türkiye'nin 4 bir tarafından takım ve sporcular katıldı. Bu kapsamda 1112 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Spor Toto U18 Atletizm Ligi Final yarışlarına erkeklerde 14, kadınlarda 10 olmak üzere toplam 24 takım 331 sporcusuyla yer aldı. 1516 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Spor Toto U20 Atletizm Ligi finallerine erkeklerde 9 takım, kadınlarda 7 takım olmak üzere toplam 16 takım 251 sporcusuyla katıldı. Ayrıca yarışmalarda 65'er hakem görev aldı.

Pandemi kurallarına uyuldu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği 2 farklı spor organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde pandemi kurallarına uygun iki güzel organizasyon düzenlendiğini kaydeden Başkan Zolan, Büyükşehir olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

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