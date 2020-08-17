Denizli’de kadınlar kışlık hazırlıklarına başladı

Denizli’de bir araya gelen ev hanımları kış mevsimi için yiyecek hazırlıklarına başladı. Odun ateşinin üzerinde ki kazanda kışlık yiyecek olan domates sosu hazırlanıyor.

Çameli ilçesinde birçok ev hanımı bir araya gelerek kışlık hazırlıklarına başladı. Domatesin bol olduğu yaz mevsiminde alınan domatesler odun ateşinde yavaş yavaş kaynatılıyor. Kışlık hazırlıkları yapan ev hanımı Günnaz Özdemir, “Kış hazırlığımızı, konu komşu ile birlikte yaparız. Bir nevi şenliğe dönüşür. Yalnız yapılacak şeyler değil. Domates sosu kaynarken altında yanan ateşten çıkan közlerin üzerinde çay demleriz, patates, patlıcan, soğan gibi sebzeleri pişiririz. Hamur mayalandıktan sonra hazırlanan ekmekler de közün üzerinde pişirilir. Kadınlar bunları hazırlar, toplu halde yeriz. Sohbetler edilir yorgunluk unutulur” dedi.

“Eylül ayı içerisinde kış hazırlıklarımızı tamamlayacağız”

Kışın yemek için tarhana, salça, pekmez kaynatacaklarını belirten Pakize Özdemir, “Çameli’de her kış sezonu öncesi kış mevsiminde tüketilmek üzere hazırlanan pekmez, yufka, turşu ,salça gibi yiyeceklerin imece usulü hazırlanması hem bayanlar arası dostlukları hem de aralarındaki yardımseverliği güçlendiriyor. Eylül ayı içerisinde kış hazırlıklarımızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

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