İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri Denizli’de incelemelerde bulundu İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri Buldan’ın tarihi sokaklarını dolaştı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri Denizli’de incelemelerde bulundu. Buldan ilçesinde incelemelerde bulunan Mülkiye Müfettişleri Tripolis Antik Kenti ve ilçe merkezindeki tarihi sokak ile evler hakkında bilgi aldı.

Denizli’de bir dizi ziyaretler bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri Buldan ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçede bulunan Tripolis Antik Kenti, Süleymanlı Yayla Gölü, tarihi sokak ve evleri gezerek İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Buldan Kaymakamı Murat Sarı ve Belediye Başkanı Mustafa Şevik’ten bilgi aldı.

İlk olarak Tripolis Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan protokol, Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman’dan, antik kentin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından ilçe merkezinde restorasyonu tamamlanan tarihi sokak ve evleri dolaşan müfettişler, kuş cenneti olarak bilinen Süleymanlı Yayla Gölünü dolaştı. Buldan programına, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Alper Orkun, Mülkiye Başmüfettişi Hakan Arıkan, Maliye Müfettişleri Ramazan Kendüzder, Sinan Başak, Davut Düzgün ile Buldan Kaymakamı Murat Sarı ve Belediye Başkanı Mustafa Şevik eşlik etti.

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