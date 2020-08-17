Halk otobüslerinde hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri ön planda Büyükşehir otobüslerinde hijyen ön planda 230 otobüs her seferde dezenfekte ediliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarında her gün yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hassasiyetle devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, “Salgın süreci ile birlikte otobüslerimizin temizlik hijyeni için son derece hassas davranıyoruz” dedi.

Denizli'de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki toplu taşıma araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aksatılmadan yapılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içinde hizmet verdiği 230 otobüsü ile Çardak Havaalanı ulaşımını sağlayan toplu taşıma araçları vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için her gün iç ve dış temizlik ile dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’nde yapılan otobüs temizliği için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılıyor. Otobüsler seferlerine çıkmadan önce mutlaka temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, 230 otobüs ile Denizlililere şehir içi toplu taşıma hizmeti verdiklerini belirterek, "Salgın süreci ile birlikte otobüslerimizin temizlik hijyeni için son derece hassas davranıyoruz” dedi.



“Denizli'nin havaalanı ulaşımını da Büyükşehir olarak yapmaya başladık”

Gökoğlan, “Tüm araçlarımız hem gece hem de gündüz görev bitiminde mutlaka dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinden geçiriliyor. Haziran ayından itibaren Denizli'nin havaalanı ulaşımını da Büyükşehir olarak yapmaya başladık. Aynı hassas temizliği yine bu araçlarımız için de yapıyoruz. Vatandaşlarımıza en temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat sağlamak için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.

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