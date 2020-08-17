Denizli'de sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK ile THKP/C Dev Yol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında harekete geçen ekipler, 4 kişinin PKK/KCK ve THKP/C Dev Yol terör örgütlerinin propagandası yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, yapılan operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-17 17:50:49



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