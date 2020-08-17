Uyuşturucu ticaretinden aranan 3 şahıs yakalandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapma suçundan aran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahsılara yönelik operasyon düzenledi. Haklarında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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