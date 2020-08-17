Denizli'de FETÖ'ye 8 tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 8 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-08-17 17:57:42
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