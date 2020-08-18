Denizli’de İlk 3 boyutlu Dijital Moda Tasarım Eğitimi gerçekleşti Denizli OSB DOSTEM’de ilk 3D Dijital Moda Tasarım Eğitimi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Vakfı DOSTEM Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi tarafından, pandemi dolayısıyla gündeme gelen Dijital İş Akışı kavramı göz önüne alınarak Denizli’de Moda ve Konfeksiyon sektöründe “Dijital İş Akışı ve 3D Tasarım” farkındalığını oluşturmak amacıyla “3D Dijital Moda Tasarımı Eğitimi” gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı DOSTEM Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi tarafından Pandemi döneminde sıkça gündeme gelen Dijital İş Akışı kavramı göz önüne alındı. Denizli’de Moda ve Konfeksiyon sektöründe “Dijital İş Akışı ve 3D Tasarım” farkındalığını oluşturmak amacı ile Moda Tasarım Öğretmeni Dr. Derya Tatman koordinatörlüğünde DOSTEM bünyesinde “3D Dijital Moda Tasarımı Eğitimi” gerçekleştirildi. Türkiye’de tekstil ve hazır giyim firmalarına çok yönlü ürün ve hizmet sunan özel bir yazılım şirketi Türkiye’nin desteği ile Denizli OSB’de yer alan firmaların tasarım bölümünde çalışan 22 kişi hizmet içi eğitim almıştır. Sektörde dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen firmaları tarafından yaygın olarak tercih edilen üç boyutlu kıyafet tasarım yazılımı firmasının sunduğu yazılım ile kariyerlerine üç boyutu ekleyerek büyük fark yaratmalarına olanak sağlanmıştır.

“Dijital İş Akışı oluşturmak adına düzenlenen bu eğitimler devam edecektir”

Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEM eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, “Dijital dönüşümü gerçekleştirilen tekstil sektöründe, Dijital İş Akışı farkındalıklarını oluşturmak adına düzenlenen bu eğitimler devam edecektir. 3D Dijital Moda Tasarımı ile katılımcılar sınırsız tasarımlar ve dijital numune hazırlama konularında eğitim almışlardır. Ücretsiz kullandıkları yazılımı 3 ay işyerlerinde uygulama fırsatı bulmuşlardır” dedi.

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