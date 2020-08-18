Denizlispor’da korona virüs testleri negatif çıktı

Denizlispor'un yeni tip korona virüs testi sonuçları negatif çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştiren Denizlispor korona virüs testinden geçti. Yapılan teste Denizlispor teknik heyeti, futbolcular ve A Takım personelleri yer alırken test sonuçları negatif çıktı.
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