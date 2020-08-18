Kalp cerrahına meslektaşının saldırı anı kamerada



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. İbrahim Gökşin´in, 2017 yılında meslektaşı Prof. Dr. Ali Vefa Ö. tarafından serviste başı kapıya vurulup, yere yatırılarak tekmelenerek darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflardan Prof. Dr. Ali Vefa Ö., hakkında 'kasten yaralama ve hakaret', Prof. Dr. Gökşin hakkında ise 'hakaret' suçundan müşteki sanık sıfatıyla açılan dava sürüyor. Dönemin Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ tarafından Ali Vefa Ö.'ye sadece kınama cezası verilmesi üzerine, başı ve dudağına toplam 17 dikiş atılan, bir dişi kırılan Prof. Dr. Gökşin, haksızlığa uğradığı gerekçesiyle geçen ocak ayında YÖK'e şikayette bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Servisi´ndeki koridorda hastalar ve çalışanların önünde yaşanan olay 2017 yılında meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Gökşin, asistan ile hasta değerlendirmesi yaparken, Prof. Dr. Ali Vefa Ö., asistanı yanına çağırdı. İki profesör arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre, Ali Vefa Ö. tarafından meslektaşı Gökşin'e hakaret edildi. Tartışmanın yatışmasından 6 saat sonra iddiaya göre Ali Vefa Ö., servisteki odasına Gökşin'i çağırdı. İkili arasında tekrar tartışma çıktı. Prof. Dr. Ali Vefa Ö., meslektaşı Prof. Dr. Gökşin'in başını kapıya vurup, yere düşürdükten sonra yüzünü tekmeledi. Çevredekiler müdahale ederek olayı yatıştırdı. Olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

BAŞINA 13 DİKİŞ ATILDI, DİŞİ KIRILDI

Hasta ve hemşirelerin önünde meslektaşı tarafından darbedilen İbrahim Gökşin başından ağır yaralandı. Yarılan başına 13, dudağına ise 4 dikiş atılan ve bir dişi aldığı tekme darbesiyle kırılan Gökşin, 10 gün iş göremez raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine Prof. Dr. Ali Vefa Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Prof. Dr. Ali Vefa Ö. de Görmez'den şikayetçi oldu. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

'YÖK'E ŞİKAYET ETTİ'

Eşine özel kadro açtığı iddiasıyla geçen 10 Ağustos'ta görevden alınan dönemin Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, şüpheli Prof. Dr. Ali Vefa Ö.'ye sadece kınama cezası verdi. Bunun üzerine Prof. Dr. Gökşin, PAÜ Rektörlüğü'ne geçen Ocak ayında yazı gönderip, kınama cezasına itiraz etti. Ancak bu itirazı kabul edilmedi. Rektör Bağ'ın kendisine haksızlık yaptığını ileri süren Prof. Dr. Gökşin, YÖK'e şikayette bulundu.

KASTEN YARALAMA VE HAKARET SUÇLARINDAN YARGILANIYOR

Darp olayıyla ilgili Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili iddianame hazırlandı. Dosya, tarafların akademisyen olması nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü´ne gönderildi. PAÜ Soruşturma Kurulu tarafından yapılan incelemede, Prof. Dr. Ali Vefa Ö.'nün ve İbrahim Gökşin'in müşteki sanık olarak yargılanmalarına karar verildi. Prof. Dr. Gökşin hakkında Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' suçundan dava açıldı.

Ali Vefa Ö. ise karara itiraz ederek Danıştay'a başvurdu. Danıştay 1. Hukuk Dairesi, itirazı reddedip, Ali Vefa Ö.'nün kasten yaralama ve hakaret suçlarından yargılanmasına karar verdi. Soruşturmaların tamamlanmasıyla Ali Vefa Ö. hakkında aynı mahkemede dava açıldı.

Görülen davalarda her iki müşteki sanık da haklarındaki iddiaları kabul etmezken, dava sürüyor.

'HEKİMLİK MESLEĞİ AYAKLAR ALTINA ALINDI'

Kendisini darbeden meslektaşıyla aynı yerde çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. İbrahim Gökşin, "Yaşananlar nedeniyle psikolojik travma yaşıyorum. Hekimlik mesleği ayaklar altına alındı. Olay hukuki açıdan sürüyor ancak idari süreç bizi üzdü. Disiplin soruşturması yapıldı. Adli raporlar çıkmadan, kamera kayıtları incelenmeden kişiye kınama cezası verildi. Rektör Hüseyin Bağ, kınama cezası verdi. YÖK kanunlarında bunun cezası açıktır. Meslektaşına fiili saldırı da bulunmanın cezası kamu görevinden çıkartmadır. Bana saldıran kişi rektör ve soruşturmacı tarafından korunmuştur. Bu saldırının karşılığı bu olmamalıdır. Başıma 13 dikiş atıldı, ağzıma 4 dikiş atıldı ama hala aynı ortamda çalışıyoruz. Aynı ameliyathaneyi kullanıyoruz, birbirimizi görmeden çalışmamız mümkün değil. Fiziksel yaramız geçti ancak bu kişinin başkaları tarafından kollanması özelikle rektör tarafından korunması kabul edilemez. Olayla ilgili dava sürüyor. Yargıya güveniyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-18 10:21:29



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