Merkezefendi TBF'den haber bekliyor



DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) koronavirüs salgını yüzünden yarıda kalan geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayıp yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gözünü Basketbol Federasyonu'na (TBF) çevrildi. Mali kriterleri yerine getirmeyen Bakırköy Basket'in yerine TBL'de geçen sezon lideri Petkimspor ING Basketbol Süper Ligi'ne alınırken Teksüt Bandırma'nın durumu belirsizliği koruyor. Bandırma katılmazsa Süper Lig'e davet edilmeyi bekleyen Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, TBF'den henüz bir cevap alamadıklarını söyleyerek, "Süper Lig'e alınma konusunda hala bir dönüş alamadık. Müracaatımızı yaptık. Birden çok faktör olduğu için Basketbol Federasyonu'nu anlayabiliyoruz" dedi.

Deveciler, Bandırma'nın ne yapacağı konusunda bilgilerinin olmadığını da söyleyerek, "Takvimin kısalması bizi çok zorlayacak. Planlamamıza uygun bir süre kalmaz ise biz Basketbol Süper Ligi talebimizden de vazgeçebiliriz. TBL'ye göre çalışma programımızı sürdürüyoruz. Yabancılar dahil çalışmalarımıza başladık. Çok iyi bir takım olduk. Biz de herkes gibi gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım olumlu ya da olumsuz en kısa sürede bir karar çıkar. Gayemiz, Denizli'de basketbol heyecanını yaşatmak, bu TBL ya da BSL olur önemli değil. Takımımız TBL'nin şampiyonluk adayıdır. Süper Lig olursa da bir kaç takviyeyle yine keyif veren, yarışmacı bir takımı oluşturmak en büyük arzumuz. Ama bu durumda en önemli detay süreler. Umarım her durumda herkes için hayırlısı olur" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-08-18 13:17:43



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