Denizli'de trafik ışıklarında 'maske' uyarısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Maskeni Tak' yazıları yerleştirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle savaşta farkındalık çalışması yaptı. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, kent merkezindeki ana arter ve kavşaklarda yer alan trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Maskeni Tak' yazıları yerleştirildi. Kentin önemli kavşaklarında yer alan 50 dolayında trafik sinyalizasyon sisteminde yer alan kırmızı ışığa 'Maskeni Tak' yazıları ile sürücülerde maske konusunda farkındalık yaratılmasının amaçlandığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-08-18 13:44:25
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