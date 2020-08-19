Dolandırıcıların 36 bin liralık 'uzlaştırmacı' tuzağından son anda kurtuldu Yıllardır dolandırıcılık haberleri yapan gazeteci Erol Kes; “Ummadığımız bir yer, alışmadığımız bir sistem"

Denizli’de, uzun yıllardır dolandırıcılık haberleri yapan gazeteci Erol Kes, yeni bir yöntemle 'uzlaştırmacı' kılığına giren telefon dolandırıcılarının 36 bin liralık tuzağından, şüphelilerin sürekli fiyat kırmasından şüphelenerek son anda kurtuldu.
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