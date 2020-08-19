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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı dil desteği kapsamında kursu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

İHA

Pamukkale ilçesinde yaşayan gençlerin gelişimlerine destek sağlamak amacıyla açılan İngilizce ve Almanca kursları tamamlandı.

Yabancı dil desteği kapsamında kursu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

Pamukkale ilçesinde yaşayan gençlerin gelişimlerine destek sağlamak amacıyla açılan İngilizce ve Almanca kursları tamamlandı.
Pamukkale Belediyesi, yeni normal hayat çerçevesinde gerekli olan tüm tedbirleri alarak açtığı yaz dönemi kurslarının yabancı dil ile ilgili olan bölümleri tamamlandı. Yeni normal hayatın en önemli unsuru olan, maske, sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uyulan kurslarda katılımcılara İngilizce A1 ve A2, Almanca A1 ve A2 seviyesinde eğitim verildi. Hem Almanca hem de İngilizce’de A1 seviyesinde ders saati 120 olurken, A2 seviyesi için bu süre 160 saat oldu. Kursların yapıldığı salonlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma düzeni sağlanırken, dezenfekte ve maske kullanımı da zorunlu idi. Yapılan eğitimler sonunda kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından verildi.

“Amacımız gençlerimize katkı sağlamak”
Bu tür kurslara büyük önem verdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz halkımızın her kesiminin ilgi duyabileceği çeşitli dallarda kurslar açıyoruz. Vatandaşlarımızın kurslara ilgisi bizleri mutlu ediyor. El sanatlarından, işaret diline kadar geniş yelpazede açtığımız yaz dönemi kurslarımızın sonuna geliyoruz. Günümüzde en önemli unsurlardan olan yabancı dil kursları hem gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri hem de öğrenme arzusunda olan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmiş oluyoruz. Kimi iş bulmak şansını artırmak kimi de kendini geliştirmek istiyor. Biz halkımızın bu yöndeki taleplerini her zaman cevap vermeye hazırız. Pamukkale Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelişimine katkı vermek bizleri mutlu ediyor. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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