Böbrek hastası eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde böbrek hastası bir kadın, diyaliz tedavisinden çıkıp evine giderken sokak ortasında boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da yaşayan böbrek hastası olan Naime Caylan (36), 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi ile tartışmasının ardından ağabeyinin yaşadığı Denizli’ye taşındı. Haftada üç kez diyaliz tedavisi alması gereken Caylan, bugün tedavi olmak için diyaliz merkezine gitti. Tedavisinin ardından Caylan, boşandığı eşi Ali Rıza K. tarafından bıçaklandı. Şahıs Ali Rıza K., olay yerinden kaçarken, diyaliz merkezinde bulunan çalışanlar yardımına koştu. Merkezde bulunan hemşireler ilk müdahale yaptığı sırada olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Caylan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Caylan’ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan Ali Rıza K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ilk ifadesinde, eşinin cep telefonunu kontrol ettiğini, sürekli olarak mesajlaştığını ve kadın isimleri ile kayıtlı numaraları aradığında ise telefona erkeklerin çıktığını, bu nedenle eşi ile evde tartıştığını ve evi terk ettiğini söylediği belirtildi.

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