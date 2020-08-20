Antik çağdan günümüze tekstil kenti; Denizli Tekstil kenti Denizli'nin ticari öyküsü M.Ö. 1. yüzyıllarda yaşamış Loodikyalılara dayanıyor

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Loadikya Antik Kentinde yapılan kazılarda ortaya çıkartılan materyaller, kentin antik dönemlerden bu yana tekstil kenti olduğunu ortaya çıkardı. Fransa’da çıkan bir mezar taşına yazan yazı ise tekstil alanında gelişmişliğini ön plana çıkartıyor.

Denizli’de bulunan ve 2002 yılında kazı çalışmalarının başlandığı Loadikya Antik Kentinde ortaya çıkarılan materyaller kentin tekstil alanında gelişmişliğini gözler önüne serdi.

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