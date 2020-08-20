Denizli’nin kan stokları yüzde 50’nin altına düştü Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz; “Bazı kan grupları hiç yok”

Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz, il genelinde kan stoklarının yüzde 50’nin altında olduğunu belirterek; “Vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

'Metropol Gündemi' programına konuk olan Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz, korona virüs salgınıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de kan bağışı sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, “Kan ihtiyacı devam ediyor. Kan stok seviyelerimiz kritik seviyelere indi. Yüzde 50’nin altındayız. Bazı kan grupları hiç yok. Sadece taze kanları alıp veriyoruz. Ben vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.



“Bazı kan grupları hiç yok”

Salgın öncesinde ekiplerin çalışmaları sayesinde yüksek olan kan ve kan ürünü stoklarında süreç itibariyle ciddi oranda azalma yaşandığını dile getiren Başkan Deniz, “Ülke olarak bir pandemi tehdidi altında olsak dahi, bu viral bulaş sebebiyle tedavi gören hastalarımız haricinde, sürekli olarak kan ve kan ürünü alması gereken kronik hastalarımız ile acil ihtiyaç duyulan hastalarımız için kan ve kan ürününe ihtiyaç duyuluyor. Kan stok seviyelerimiz kritik seviyelere indi. Yüzde 50’nin altındayız. Bazı kan grupları ise hiç yok. Sadece taze kanları alıp veriyoruz” diye konuştu.



“Bağış noktalarımıza davet ediyoruz”

Türk Kızılay Kan Alım Merkezlerinde ekiplerin tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Deniz, “Kan bağışı yapmak isteyenler gönüllerini ferah tutsun. Gerekli hijyen ve koruyucu donanımları eksiksizce sağlanmıştır. Bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızın, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını bizde tekraren hatırlatıyoruz; ancak yine tüm hemşerilerimizi 18 – 65 yaş arası tüm vatandaşlarımızı iyilik için, tedavi bekleyen hastalarımız için Türk Kızılay’ımızın açık tuttuğu kan bağış noktalarımıza kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki o verdiğimiz kanlara bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir” ifadelerini kullandı.

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