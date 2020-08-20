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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki katlı evde yükselen alevler korkuttu

İHA

Denizli'de, akşam saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İki katlı evde yükselen alevler korkuttu

Denizli’de, akşam saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evden henüz bilinmeyen bir nedenle alev ve dumanlar yükselemeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Şans eseri evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Alevlerin yükseldiği ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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