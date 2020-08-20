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Dr. Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzenliyor" Akupunktur tedavisi Özel Cerrahi Hastanesi’nde

İHA

Binlerce yıldır tedavi yöntemi olarak kullanılan akupunkturu ve faydalarını Uzm. Dr. Fatih Savaş anlattı. Uzm. Dr. Savaş, "Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzeltmeye odaklanır" dedi.

Dr. Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzenliyor" Akupunktur tedavisi Özel Cerrahi Hastanesi’nde

Binlerce yıldır tedavi yöntemi olarak kullanılan akupunkturu ve faydalarını Uzm. Dr. Fatih Savaş anlattı. Uzm. Dr. Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzeltmeye odaklanır” dedi.
Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nde akupunktur tedavisi uygulan Uzm. Dr. Fatih Savaş, tedavi ve tedavinin faydaları hakkında konuştu. Akupunkturun, kişinin vücudundaki belirli akupunktur noktalarındaki farklı derinliklere çok ince iğnelerin batırılması esasına dayanan bir tedavi şekli olduğunu söyleyen Savaş, “Akupunktur, ağrıların hafiflemesinde etkili bir tedavi” dedi.

“Bütün hastalıklara iyi geliyor”
Yapılan araştırmaların, akupunkturun, ağrıların hafiflemesine yardımcı olmasının yanı sıra çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için de kullanılabileceğini gösterdiğini belirten Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzeltmeye odaklanır. Romatizmal hastalıklarından, kas iskelet sistemi hastalıklarına, her türlü ağrılı durumlardan nörolojik hastalıklara, solunum sistemi hastalıklarına varıncaya kadar çok geniş yelpazedeki hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca migren veya Parkinson hastalığı gibi nörolojik problemlerin tedavisinde veya felç geçiren hastaların rehabilitasyona yardımcı olarak jinekolojik rahatsızlıkların ve bağımlılık problemlerinin de tedavisinde kullanılabilmektedir” diye konuştu.

Zayıflama tedavisi için de kullanılıyor
Akupunkturun doğru bir şekilde uzman kontrolünde yapıldığında güvenli olduğunu belirten Uzm. Dr. Savaş, “Akupunktur kişinin strese karşı dayanıklılığını arttırır, hastalıklara karşı direnç mekanizmalarını güçlendirir. Akupunktur; açlık duygusunu düzenler ve metabolizmayı hızlandırır. Bu etkisi ile de obezite (zayıflama) tedavisindeki yerini öne çıkarır” ifadelerini kullandı.

Nasıl uygulanıyor?
Akupunktur tedavisinin uygulanışı hakkında konuşan Uzm. Dr. Savaş, “Tedavide steril ve tek kullanımlık son derece ince iğneler kullanıldığını belirtti. Hasta genellikle sadece iğnelerin ilk girişinde çok hafif bir ağrı hisseder. Bir süre sonra, tedavi edilen bölgelerde hafif bir sıcaklık hissi gelişebilir. İğneler ciltte yaklaşık 20 ila 30 dakika kalır. İstenen etkilerin arttırılabilmesi için batırılan iğnelerin uçlarına klipsler takılıp ve alçak frekanslı akım verilerek tedavinin de etkisi arttırılabilir” dedi.
Bilinen akupunktur uygulaması dışında da farklı uygulama yöntemleri olduğunu dile getiren Savaş, “El ayası ve ayak tabanındaki refleks akupunktur noktalarına basınç uygulayarak uygulanan ve akupresör adı verilen bir yöntem vardır. Bu yöntem akupunktur tedavisi içerisinde yer alır. Ayrıca kulakta uygulanan yine reflekslojik noktaların özel iğneler ile uyarılması esasına dayanan auroküloterapi denen bir akupunktur tedavi yöntemi de vardır. Bu yöntem ağırlıklı olarak obezite tedavisinde kullanılır” şeklinde konuştu.
“Yan etkileri yok denilecek kadar az”
Akupunktur tedavisinin ülkemizde sadece sertifikalı doktorlar tarafından uygulandığını söyleyen Savaş, “Yan etkileri yok denecek kadar az. Genellikle iğne batırılan noktalarda çok hafif bir ağrı görülür. Fakat ehil olmayan kişilerce hijyenik olmayan şartlarda uygulanırsa tehlikeli enfeksiyonlar ve başka ciddi komplikasyonlar görülecektir. Hamilelerde kullanımı uygun değildir. Yaralı, enfekte, cilt kanseri lezyonu olan bölgelere uygulanmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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