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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi halkın sağlığı için çalışıyor

İHA

Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında vatandaşlara rahatsızlık veren unsurlar arasında yer alan karasinek ve sivrisinek ile ilgili mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Pamukkale Belediyesi halkın sağlığı için çalışıyor

Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında vatandaşlara rahatsızlık veren unsurlar arasında yer alan karasinek ve sivrisinek ile ilgili mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bir taraftan aralıksız olarak dezenfekte çalışmaları yaparken, bir taraftan da karasinek ve sivrisinek mücadelesini sürdürüyor. İlçe genelinde yer alan 61 mahallede düzenli olarak yapılan çalışmalarla hem karasinek hem de sivrisinek ilaçlaması gerçekleştiriliyor. Gündüz karasineğe yönelik çalışmalar gün boyu devam ederken, sabah 05.0008.00 ve akşamları da 17.00 ile 01.00 arasında da sivrisineklere yönelik ilaçlama gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 40 kişilik ekiple yapılan çalışmalarla ilçe genelinde vatandaşların bu konuda sıkıntı yaşamasının önüne geçiliyor. Kırsal bölgelerde yer alan yerlerde besihaneler özel olarak ilaçlanırken, bu bölgelerde hayvancılık yapan vatandaşların gübrelerin zamanında toprağa karıştırılması öneriliyor. Şehir merkezinde ise sivrisineklerin oluşmasını önlemek için vatandaşların bulundukları ortamlarda su dolu kapları bırakmamaları tavsiye ediliyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çalışmaların yanında 12 ay boyunca süren larva mücadelesi ile sorunu temelinde müdahale ediyor. Ekipler ayrıca vatandaşların hamam böceği ve farelere yönelik ilaçlama taleplerini de yerine getiriyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaz aylarında ortaya çıkan sorunlardan olan karasinek ve sivrisinekle mücadele konusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Biz Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Yaz aylarında özellikle hayvancılık yapılan bölgelerde karasinek, şehir merkezinde de sivrisinek sorunu oluyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için 12 ay boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Sorunun temeli olan larvalarla mücadele yıl boyu devam ediyor. Yaz aylarında ise karasinek ve sivrisinek ilaçlamaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Sabah 05.00’den gece yarısına kadar ilçemiz genelinde ilaçlama faaliyetlerimiz devam ediyor. 61 mahallemizin tamamında yoğun şekilde yapılan çalışmalarla halkımızın sağlığı ve rahatlığını sağlıyoruz. Biz her zaman dediğimiz gibi Pamukkale’de yaşayan insanların mutluluğunda pay sahibi olmayı amaçlıyoruz” dedi.

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