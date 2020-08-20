Valiliğe gidip düğün için izin istediler Sokak düğünlerine geçici olarak 2 saatlik izin verildi Hemşire Bakan: “Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valiliğe gidip düğün için izin istediler Sokak düğünlerine geçici olarak 2 saatlik izin verildi Hemşire Bakan: “Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık”

İHA

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklandı. Alınan karara tepki olarak düğün yapacak olan vatandaşlar Denizli Valiliği önünde toplanarak eylem yapınca, sokak düğünlerine bu hafta sonu için izin verildi.

Valiliğe gidip düğün için izin istediler Sokak düğünlerine geçici olarak 2 saatlik izin verildi Hemşire Bakan: “Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık”

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklandı. Alınan karara tepki olarak düğün yapacak olan vatandaşlar Denizli Valiliği önünde toplanarak eylem yapınca, sokak düğünlerine bu hafta sonu için izin verildi.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanmıştı. Alınan karara göre sokak düğünlerinin yasaklanıp ve sadece düğün salonlarında yapılma kararı alınırken, bunun üzerine düğün hazırlıkları yapacak olan vatandaşlar ve müzisyenler büyük tepki gösterdi. Denizli Valiliği’nin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup alınan karara tepki göstererek protesto etti. Ardından valilikte kararın düzeltilmesini isteyen vatandaşlar Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile konuşmak için ısrar ederken, binaya beş vatandaş alınarak karar hakkında görüşme yapıldı. Vatandaşlar tepki göstermesi durumundan dolayı polis ekipleri bir süre vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Alınan yeni karara göre sadece bu hafta sonu geçici olmak üzere 2 saatlik izin verildi.

“Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık”
Hemşire olduğunu ve düğünü sürekli olarak ertelediğini belirten Havva Bakan, “Hemşireyim, Şubat ayında nikahımı yaptım, Nisan ayında düğünümü yapacaktım. Dördüncü defa düğünüm erteleniyor, 2’inci defa davetiye bastırdım. Davetiye masraflarımın cabası, 2 defa bin 500 kişiye davetiye dağıttım ve şu anda sizlere mağduriyetimi anlatamam sizlere, benim bildiğim yasa hafta başında belirlenir, belli bir aydan sonra devam eder. Bu kadar insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Ben tedbirimi alacaktım, güvenlik şeritleri ile bize bir sınır versinler ben onu sınırımızı koruyup tedbirimi almıyorsam sorumlusu benim ama ben tedbirimi alırken, bana düğün yapamazsın diyemezler benim maddi durumum el vermiyorsa ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık. Bitti yani para yok” dedi.

“Bizim 3 aylık sezonumuz var kış boyunca bu kazandığımız parayı yiyeceğiz”
Düğünlerde müzisyenlik yapan Özgür Semerci, “Burada bir sürü sokak müzisyeni var. Sadece düğün salonunda müzisyenlik yapan yok, bu halkın, vatandaşın ve arkadaşların hepsinin düğünü var. Bizde burada müzisyenlik yapacağız. Bizim 3 aylık sezonumuz var bu 3 ayda kazanacağız, kış boyunca bu kazandığımız parayı yiyeceğiz. Denizli’de ki sadece bu düğüncüler değil, düğüncülere belki hak veriyorum 1 defaya mahsus düğün yapıyorlar ama müzisyenlerin her hafta düğünleri var. Bunların 1 düğünü var ise bizlerin 30 tane, 40 tane düğünü var daha yapılacak. Buradan ekmek yiyen baloncusu, sandalyecisi, organizasyoncusu bütün herkes buradan ekmek yiyor evine ekmek götürüyor. Burada herkesin mağduriyeti var. Müzisyenlerin, düğüncülerin mağduriyeti var, bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz” dedi.

“İkinci defa davetiye dağıtıyoruz”
Oğlunu evlendirecek olan Dudu Özuysal, “İkinci defa davetiye dağıtıyoruz, madem bu karar verilmişse saygıda duyuyoruz ama ayın 1’inden sonra yapsınlar madem, ben neden bu kadar davetiye dağıttım. Bütün sahiller açık, düğün salonlarında korona virüs bulaşıyor ama ev düğünlerine gelince yasak” diye konuştu.

“Ben damat babasıyım Ağrı’dan geliyorum ve otobüs tuttum”
Denizli’ye oğlunu evlendirmek için Ağrı’dan geldiğini söyleyen baba Yılmaz Narçın, “Ben damat babasıyım Ağrı’dan geliyorum ve otobüs tuttum orada ve 30 kişiyle geldim buraya, şuan burada mağduruz. Bu yasakların en az bir hafta öncesinden söylenmesi lazım. Burada bin tane kart dağıtılmış. Ne yapacağız bunları, benim oğlum hayatında ilk defa düğün yapacak, oğlumun düğününü göremeyeceğim böyle bir şey mi olur. Sayın Valimiz çıksa burada bizle beraber olsa oda güzel bir şey ama çıkmıyor. Sabahtan beri burada bağırıp çağırıyoruz ama faydasız” ifadeleri ile anlattı.

Müzisyenlik yapan başka bir vatandaş Halil Koparan ise, “Denizli’de sokak düğünleri iptal ediliyor, düğün salonları devam ediyor. Pandemi onlarda yok mu? Tamamen düğün salonları da kapatılsın biz buna razıyız. Ama sadece sokak, kına geceleri olduğu zaman bunda art niyet arıyoruz. Onun için talebimiz bu, aniden düğünler kapatılıyor. Bunlar yanlış şeyler ve 20 gün önceden haber verilebilir. Herkes ona göre kendini ayarlar” dedi.
Aşçı Himmet Çoban, “Hafta sonu yemek için bütün malzemeyi aldım ve bir saat sonra yemek iptal oldu. Cuma cumartesi yemek vardı. Aldığım malzemeyi ne yapacağım ben 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında, doğal olarak parayı iş bitince alıyoruz. Denetleme yapsınlar, her tarafı denetlesinler. Ya da bir yer göstersinler. Biz açık havada yapıyoruz onlar kapalı alanda yapıyor” diye konuştu.

“2 saat aşırıya kaçmadan ve müzik sesi fazla olmadan olabilir”
Valilik önünde toplanan vatandaşlardan sırayla içeri alınan ve durumları dinlenmesinin ardından vatandaşlara durum bildirildi. Hafta içinde düğünü olan İsmail Arslan, “Emniyet amirliğinin bize söylediği kelime bu hafta geçerli olan düğün tarihleri için 2 saat müsaade ediyorum. Kendimi sıkarak izin veriyorum. Ama bu hafta harici tarih olan kendi iptal ederek düğün salonu tutabilir. 2 saat aşırıya kaçmadan ve müzik sesi fazla olmadan olabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'da Kartop gitti
YEREL HABERLER Denizlispor'da Kartop gitti
Pamukkale Belediyesi halkın sağlığı için çalışıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi halkın sağlığı için çalışıyor
Dr. Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzenliyor" Akupunktur tedavisi Özel Cerrahi Hastanesi’nde
YEREL HABERLER Dr. Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan ...
Mahalledeki içme suyu sıkıntısı sona erdi
YEREL HABERLER Mahalledeki içme suyu sıkıntısı sona erdi
Prosinecki ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Prosinecki ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
İki katlı evde yükselen alevler korkuttu
YEREL HABERLER İki katlı evde yükselen alevler korkuttu
Denizli’nin kan stokları yüzde 50’nin altına düştü Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz; “Bazı kan grupları hiç yok”
YEREL HABERLER Denizli’nin kan stokları yüzde 50’nin altına ...
200 farklı noktada ‘Giysi Kumbaraları’ kuruldu
YEREL HABERLER 200 farklı noktada ‘Giysi Kumbaraları’ kuruldu
Denizlispor yeni sezona çift idmanla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor yeni sezona çift idmanla hazırlanıyor
Antik çağdan günümüze tekstil kenti; Denizli Tekstil kenti Denizli'nin ticari öyküsü M.Ö. 1. yüzyıllarda yaşamış Loodikyalılara dayanıyor
YEREL HABERLER Antik çağdan günümüze tekstil kenti; Denizli Tekstil ...
‘Şehir Şehir Eskrim’ Denizli’de
YEREL HABERLER ‘Şehir Şehir Eskrim’ Denizli’de
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
'Gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'nda çökme tehlikesi
YEREL HABERLER 'Gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'nda çökme tehlikesi
Kereste dükkanında yangın Mobilyacıların bulunduğu sokakta, kereste dükkanından alevler yükseldi
YEREL HABERLER Kereste dükkanında yangın Mobilyacıların bulunduğu ...
Böbrek hastası eski eşini sokak ortasında bıçakladı
YEREL HABERLER Böbrek hastası eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi ...
Prof. Dr. Kumsar: Büyük depremde Pamukkale travetenleri hasar görebilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kumsar: Büyük depremde Pamukkale ...
Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, 65 yaş ve üzerine sıkı tedbirler getirildi
YEREL HABERLER Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, 65 yaş ve ...
Kazada kafasını çarpan sürücünün kıyafeti kan içinde kaldı
YEREL HABERLER Kazada kafasını çarpan sürücünün kıyafeti kan içinde ...
Yabancı dil desteği kapsamında kursu tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Yabancı dil desteği kapsamında kursu tamamlayanlar ...
Sokak düğünleri ve 65 yaş üstüne yeni düzenleme
YEREL HABERLER Sokak düğünleri ve 65 yaş üstüne yeni düzenleme
Dolandırıcıların 36 bin liralık 'uzlaştırmacı' tuzağından son anda kurtuldu Yıllardır dolandırıcılık haberleri yapan gazeteci Erol Kes; “Ummadığımız bir yer, alışmadığımız bir sistem"
YEREL HABERLER Dolandırıcıların 36 bin liralık 'uzlaştırmacı' ...
Çiftçiler üzümlerini böyle koruma altına aldı Hava koşullarına ve üzümlerin dayanıklı olması için tente örtü altına alındı
YEREL HABERLER Çiftçiler üzümlerini böyle koruma altına aldı Hava ...
Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti
YEREL HABERLER Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X