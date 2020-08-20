Türkiye’nin en uzun yaşayan Down Sendromlu bireyi doğduğu ilçeye geldi

Türkiye’nin en uzun süre yaşayan Down Sendromlu bireyi Erdoğan Özdemir, doğduğu Çameli ilçesini gezdi. İnşaat sektörüne olan merakı nedeniyle ‘Müteahhit Erdoğan’ olarak bilinen Özdemir, kamu yatırımlarını ve projelerini inceledi.

Türkiye’nin en uzun süre yaşayan Down Sendromlu bireyi Çameli Taş Konaklar Tesisini gezdi. 82 yaşındaki Özdemir, ilçede çok sevilen isimlerin başında yer alıyor. Yaz aylarında Çameli ilçesine gelen Özdemir, kış aylarında ise kardeşi Öner Özdemir ile birlikte Isparta’da yaşıyor. İnşaat sektörüne olan merakı sebebiyle ‘Müteahhit Erdoğan’ olarak bilinen Özdemir, kamu yatırımlarını ve projelerini inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.