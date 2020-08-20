Denizlispor Profesyonel Şube Sorumlusu Fırat istifa etti

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DENİZLİ (DHA) Yukatel Denizlispor'da profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklayan Denizlispor Asbaşkanı Fırat, "Çok sevdiğim 5 yıldır severek büyük bir heyecan ve onurla görev yaptığım Denizlispor'dan bugün itibarıyla israfa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beraber çalıştığım yönetici arkadaşlarıma teknik ekibe kulüp çalışanlarına futbolcu kardeşlerime taraftarlarımıza, basın emekçisi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-08-20 19:43:04



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