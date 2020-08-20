Böbrek hastası eşini bıçaklayan şahıs, tutuklandı Eski eşini bıçaklayan şahısın sözleri; “Namus davası ve oğlumu kirli işlerine alet etmiş”

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, böbrek hastası kadın diyaliz merkezinde tedaviden çıktıktan sonra eski eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Eski eşini yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Ali Rıza K., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da yaşayan böbrek hastası olan Naime Caylan (36), 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi ile tartışmasının ardından ağabeyinin yaşadığı Denizli’ye taşındı. Haftada üç kez diyaliz tedavisi alması gereken Caylan, tedavi olmak için diyaliz merkezine gitti. Tedavisinin ardından Caylan, boşandığı eşi Ali Rıza K. (53) tarafından bıçaklandı. Şahıs Ali Rıza K., olay yerinden kaçarken, diyaliz merkezinde bulunan çalışanlar yardımına koştu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Caylan’ı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Caylan’ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



“Namus davası ve oğlumu kirli işlerine alet etmiş”

Öte yandan, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan Ali Rıza K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ilk ifadesinde, eşinin cep telefonunu kontrol ettiğini, sürekli olarak mesajlaştığını ve kadın isimleri ile kayıtlı numaraları aradığında ise telefona erkeklerin çıktığını, bu nedenle eşi ile evde tartıştığını ve evi terk ettiğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıs, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Namus davası ve oğlumu kirli işlerine alet etmiş, nüfus kaydını üzerimden sildirmiş. Bir akşam, beni aradı ben de gelerek bıçakladım” dedi. Şahıs savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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