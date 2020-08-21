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Korona virüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla’da bir düğünde bulundu Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu

İHA

Korona virüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla’da bir düğünde bulundu Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaşın, Muğla'da bir düğüne katıldığının tespit edilmesi üzerine sağlık ekibi yönlendirilerek filyasyon uygulamasına dahil edildiğini belirtti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, geçtiğimiz günlerde 2 gelin adayının korona virüse yakalandığını ve bu yüzden kendi düğünlerine katılamayacağını belirtmişti. Dün akşam saatleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Kovid19 testinin pozitif gelen bir kişiyi Muğla tarafından bir düğünde bulduklarını ve sağlık ekiplerinin düğünde filyasyon çalışması yapacağını belirtti. Öte yandan yaptığı paylaşımda “Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla” demesi dikkatlerden kaçmadı.

“El ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen”
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Öztürk, “An itibari ile Kovid pozitif gelen bir kişiyi maalesef ki Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. Maske, mesafe, hijyen dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedaviye hem de hastalık yayılmasın diye bilgilendirmeye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen. Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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