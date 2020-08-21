Koronavirüs testi pozitif kişi, düğünde bulundu



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin, Muğla'da bir düğüne katıldığının tespit edilmesi üzerine sağlık ekibi gönderilerek filyasyon uygulamasına dahil edildiğini bildirdi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibari ile Covid pozitif gelen bir kişiyi maalesef ki Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. 'Maske, mesafe, hijyen' dedik. 'Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir' dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedaviye hem de hastalık yayılmasın diye bilgilendirmeye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen. Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-21 12:48:48



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